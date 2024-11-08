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Демократы считают, что борьба за Палату представителей США еще не закончена

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Лидер Демократической партии в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил коллегам-демократам на телефонной конференции в четверг, что борьба за большинство еще не закончена, сообщают американские СМИ.

По словам нескольких участников телефонного разговора, Джеффрис сказал, что у демократов все еще есть путь к победе.

Он отметил, что предстоит подсчитать еще много голосов.

"Еще предстоит решить, кто будет контролировать Палату представителей в 119-м Конгрессе", - заявил ранее Джеффрис.

"Мы должны подсчитать каждый голос и подождать, пока не станут ясны результаты в Орегоне, Аризоне и Калифорнии", - уточнил законодатель.

Мнение демократа поддержала бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая также выступила с речью по телефону.

По последним данным, на прошедших выборах в Конгресс республиканцы гарантировали 213 мест в Палате представителей, а демократы - 200, при том, что для большинства нужно набрать 218. Подсчет голосов продолжается.

Конгресс США Демократическая партия Нэнси Пелоси Хаким Джеффрис
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