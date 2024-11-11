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Роспотребнадзор взял на контроль сообщение о заражении человека птичьим гриппом в Канаде

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о случае птичьего гриппа в Канаде у подростка, сообщили в ведомстве.

"В РФ случаев заболеваний людей, вызванных вирусами гриппа птиц, не выявлено", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

По имеющийся информации, на которое ссылается ведомство, в Британской Колумбии (провинция на западе Канады) впервые зафиксирован случай птичьего гриппа у человека, вызванный вирусом гриппа H5. Уточняется, что заболевшим является подросток. На данный момент других случаев не выявлено. В ведомстве отметили, что с начала 2024 года вспышки вируса гриппа птиц регистрируются по всему миру.

"Ситуация по зоонозным инфекциям в России находится на постоянном контроле Роспотребнадзора. Научные организации ведомства входят в глобальную сеть по мониторингу за межвидовым переходом вирусов гриппа птиц, проводят углубленное изучение эпидемического и пандемического потенциала", - добавили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в пунктах пропуска через государственную границу задействована система "Периметр", которая дает возможность анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Роспотребнадзор Канада
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