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Ким Чен Ын заявил о необходимости начать массовое производство дронов-камикадзе

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Ким Чен Ын в четверг руководил испытаниями ударных дронов-камикадзе, северокорейский лидер подчеркнул необходимость их массового производства в КНДР, сообщает ЦТАК.

"Ким Чен Ын 14 ноября руководил на месте испытанием возможностей различных ударных беспилотников-камикадзе, произведенных подведомственным НИИ и предприятиями Беспилотного авиационного технологического объединения", - говорится в публикации.

Отмечается, что участвовавшие в испытании дроны совершили полет по определенным тактическим маршрутам и точно поразили мишень. Лидер КНДР "выразил удовлетворение тактико-техническими характеристиками и данными новых беспилотников".

Ким Чен Ын подчеркнул, что нужно как можно скорее начать их массовое производство.

По его словам, "в мировом масштабе обостряется конкуренция за использование беспилотных вооружений как главных военных средств".

Глава государства отметил, что "беспилотники достигают очевидных успехов в больших и малых конфликтах". "Это является новой тенденцией, которая сегодня стала необходимым требованием в военной сфере", - сказал он.

Ким Чен Ын подтвердил, что КНДР обладает "полной возможностью и потенциалом для производства и внедрения различных типов беспилотных летательных аппаратов" и будет искать возможность комбинирования и применения "новых и многообещающих тактических методов", как того требует современная война.

В августе Северная Корея впервые сообщила о проведении испытаний дронов-камикадзе.

КНДР Ким Чен Ын дроны-камикадзе
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