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Оппозиция Абхазии отвергла заявления о солидарности со стороны президента Грузии

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Лидер общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба подверг критике заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о солидарности с участниками протестов в Сухуме и заявил, что абхазская оппозиция в такой солидарности не нуждается.

"Чьи интересы выражает Саломе Зурабишвили, мы не знаем, да и, честно говоря, нас это не очень интересует. В связи с этим остается неясным, с кем и за что солидаризируется госпожа Зурабишвили, с которой у нас, очевидно, очень разные взгляды не только на настоящее и будущее нашей Родины, но и в целом на жизнь и политику", - сказал он.

В своем обращении президент Грузии, в частности, назвала Абхазию оккупированным Россией регионом. В ответ на это Ардзинба напомнил, что " Абхазия - свободная страна, которая самостоятельно определяет свою судьбу, направления развития и национальные интересы".

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"Народ Абхазии абсолютно един в главном: в основных положениях нашей Конституции, согласно которой Республика Абхазия - это суверенное государство, исторически утвердившееся по праву народа на свободное самоопределение", - подчеркнул оппозиционер.

По его словам, "абхазская оппозиция ведет внутриполитическую борьбу исключительно в интересах многонационального народа Абхазии", а ее действия не носят антироссийский характер.

"Любые заявления на эту тему, от кого бы они не исходили, это 100% ложь и провокация. Курс на союзничество и стратегическое партнерство с Россией остается незыблемым, как и братские отношения и взаимная поддержка между нашими народами", - заявил он.

Ранее в воскресенье председатель общественной организации ветеранов грузино-абхазской войны "Аруаа" (Воины) Тимур Гулия заявил, что оппозиция в Абхазии, в случае отказа президента страны Аслана Бжании уйти в отставку, сформирует временное правительство.

Протесты оппозиции в Абхазии

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Абхазия Адгур Ардзинба Грузия Саломе Зурабишвили
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