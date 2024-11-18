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Нацбанк Молдавии с 2025 года откажется от привязки лея к доллару в пользу евро

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Национальный банк Молдавии (НБМ) со 2 января 2025 года будет использовать евро в качестве базовой валюты для установления официального обменного курса молдавского лея, заменив доллар США, говорится в сообщении НБМ.

"Решение отражает ориентацию экономики Молдавии на рынок Евросоюза, который играет доминирующую роль в коммерческой и финансовой структуре страны", - отмечается в сообщении.

В НБМ считают, что это изменение уменьшит колебания курса молдавского лея по отношению к евро и разницу между курсами покупки и продажи евро, что принесет пользу экономике и поможет снизить расходы на обмен валюты. Это не повлияет на денежно-кредитную политику НБМ и не повлечет за собой изменения денежной массы, отмечается в сообщении.

По данным НБМ, в Молдавии более 60% коммерческих транзакций и 70% денежных переводов осуществляются в евро, что делает эту валюту самой популярной на местном валютном рынке.

Кроме того, использование евро в качестве базовой валюты является методологическим решением, направленным на приведение финансовых структур Молдавии в соответствие со структурами Евросоюза. "Граждане и экономические агенты не ощутят прямого воздействия, поскольку переход носит технический характер и имеет целью поддержать макроэкономический баланс и соответствие европейским стандартам", - отмечается в сообщении.

Молдавия
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