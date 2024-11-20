AstraZeneca избавилась от последней негативной рекомендации для своих акций

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Аналитики швейцарского банка UBS улучшили рекомендацию для акций фармкомпании AstraZeneca до "нейтрального" уровня с "продавать" после падения капитализации на 15% за последний месяц на фоне расследований деятельности компании в КНР.

Теперь торгующаяся в Лондоне компания имеет 24 рекомендации "покупать", семь нейтральных и ни одной негативной, отмечает Bloomberg.

Аналитики UBS написали, что осознают возможные последствия расследований в отношении компании, однако недавние одобрения ее препаратов китайским регулятором "указывают на сохранение долгосрочной поддержки AstraZeneca в Китае".

AstraZeneca – международная биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в Кембридже (Великобритания). Компания занимается разработкой и коммерциализацией лекарств преимущественно в таких областях как онкология, кардиология, нефрология и метаболизм, респираторные и аутоиммунные, а также редкие заболевания. Компания работает более чем в 100 странах мира.

Акции AstraZeneca дорожают на 0,2% в среду. С начала года капитализация компании понизилась на 5,2% и составляет 155,4 млрд фунтов стерлингов ($196,7 млрд).