AstraZeneca увеличила выручку в IV кв. на 24%, чистую прибыль - в 1,6 раза

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Фармацевтическая компания AstraZeneca Plc зафиксировала рост чистой прибыли и выручки в четвертом квартале 2024 года, причем доходы и скорректированная прибыль оказались лучше прогнозов аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,5 млрд по сравнению с $959 млн за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль в расчете на акцию повысилась до $2,09 с $1,45.

Выручка увеличилась на 24%, до $14,891 млрд.

Аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $2,07 на акцию при выручке в размере $14,2 млрд, согласно консенсус-прогнозу, подготовленному компанией.

В 2025 году AstraZeneca ждет увеличения выручки на 7-9% (high single-digit) без учета изменения курсов валют, скорректированной прибыли в расчете на акцию - на 10-13% (low double-digit).

Акции компании дорожают на 3,7% на торгах в Лондоне в четверг.

AstraZeneca - шведско-британская биофармацевтическая компания, занимается разработкой и коммерциализацией лекарств для желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой неврологии, онкологических и инфекционных заболеваний, а также вакцин от COVID-19. Ее география присутствия насчитывает более 100 стран.