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Путин подарил зоопарку Пхеньяна более 70 животных, включая льва и двух медведей

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов передал Центральному зоопарку Пхеньяна подарок от президента РФ Владимир Путина - более 70 животных, говорится в сообщении Минприроды России.

"В межгосударственных отношениях исторически животные занимали важное место, их дарили в знак поддержки, доброты, заботы. Сегодня я вручаю корейским товарищам подарок от Владимира Владимировича Путина Пхеньянскому зоопарку. Мы передали более 70 особей", - сказал Козлов на видео пресс-службы министерства.

В сообщении пресс-службы уточняется, что из Московского зоопарка в зоопарк Пхеньяна переехали африканский лев, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, 25 фазанов разных видов и 40 уток-мандаринок.

Глава Минприроды напомнил, что Московский и Пхеньянский зоопарки сотрудничают более 13 лет. Министр отметил, что переданные особи молодые и могут давать потомство, "и в этом так нуждался Пхеньянский зоопарк".

Центральный зоопарк Пхеньяна работает с 1959 года, в нём обитают как привычные для Кореи виды животных, так и экзотические, например, слоны, бегемоты и жирафы. Передача животных из России стала возможной благодаря вхождению зоопарка Пхеньяна в Евроазиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), сказано в сообщении.

Козлов с 2018 года является сопредседателем с российской стороны межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и КНДР. Как сообщалось 11-е заседание межправкомиссии прошло в Пхеньяне 18-19 ноября.

Владимир Путин КНДР Пхеньян
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