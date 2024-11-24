МИД Франции рассчитывает на скорое разрешение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что скоро в Ливане будет заключено приемлемое для всех сторон соглашение между Израилем и движением "Хезболла".

"Работая (...) над параметрами, которые позволяют одновременно обеспечить безопасность Израиля, но также и территориальную целостность Ливана, мы находимся в процессе достижения решения, которое может быть приемлемо для всех сторон", - заявил глава французской дипломатии в воскресенье в эфире телеканала France 3.

По мнению Барро, стороны должны принять решение, чтобы прекратились боевые действия и остановилась гуманитарная катастрофа.

"Окно возможностей (для прекращения конфликта Израиля и Хезболлы - ИФ) открывается, и я призываю все стороны воспользоваться им", - сказал министр, добавив, что он с осторожностью делает такой прогноз.

Телеканал BFM TV, в свою очередь, отмечает, что высказывания Барро перекликаются с заявлениями специального посланника президента США Амоса Хохштейна, который сообщил о прогрессе на переговорах Ливана и Израиля.

Телеканал также напомнил, что "при поддержке Парижа Вашингтон на прошлой неделе представил ливанским властям план из 13 пунктов, предусматривающий 60-дневное перемирие и размещение армии на юге Ливана, одном из оплотов "Хезболлы".

Находившийся в Бейруте в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая перед журналистами, приветствовал дипломатические шаги США и Франции. "Европейский союз поддерживает США и поддерживает Францию", - сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам.

"Мы должны оказать давление на израильское правительство и продолжать оказывать давление на "Хезболлу", чтобы они приняли предложение США о прекращении огня. (...) И в данный момент мы ждем конкретного и окончательного ответа от израильского правительства ", - добавил Боррель.