В результате ударов по командному пункту РФ в Курской области есть жертвы

Возгорание на складе боеприпасов в Брянской области ликвидировано

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Возгорание на складе боеприпасов в Брянской области после ударов западными дальнобойными ракетами потушено, в результате ударов по одному из командных пунктов в Курской области есть жертвы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Возникшее на складе боеприпасов в Брянской области возгорание от падения обломков ракет ATACMS ликвидировано. Жертв и серьезных разрушений нет", - сказал Путин, выступая с заявлением, касающимся ракетных ударов по территории РФ.

В Курской области, отметил он, нападение было совершено на один из командных пунктов российской группировки "Север". "В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала", - сказал президент.

И добавил: "Командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области".