США связались с Россией для коммуникаций на фоне обострения в Сирии

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Американские военные задействовали канал связи с Россией по Сирии, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга.

"Командующий Совместной объединенной оперативной группой использовал горячую линию, которая есть у нас с Россией, чтобы обеспечить открытость линий связи, учитывая тот факт, что наши силы действуют в довольно непосредственной близости", - сказал Райдер.

Он отметил, что не готов вдаваться в подробности разговоров, но подчеркнул, что у США и России есть "механизм коммуникации для предотвращения возможных просчетов".

"Мы продолжим поддерживать связь со странами всего региона, продолжая следить за развитием ситуации", - добавил Райдер.

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования начали наступление в провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов. Командование мятежников утверждает, что контролирует, в частности, существенную часть города Алеппо, в том числе центральные кварталы. Аэропорт города закрыт.

Сирийские военные позднее подтвердили, что значительные силы мятежников стягиваются в город Алеппо.

В свою очередь сирийские СМИ передавали, что войска Сирии укрепили линии обороны в провинции Хама и в других районах, выходящих на юг провинции Идлиб. По антиправительственным группировкам наносятся авиаудары.