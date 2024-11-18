В Кремле выразили надежду на нормализацию обстановки в Абхазии

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Россия выступает за скорейшую нормализацию ситуации в Абхазии и надеется, что она останется в конституционном русле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, выступаем за скорейшую нормализацию обстановки в республике и хотели бы, чтобы эта ситуация оставалась в абсолютно конституционном русле", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, как в Кремле воспринимают происходящее в Абхазии.

На вопрос, могут ли протесты в республике повлиять на двусторонние отношения, Песков ответил, что отношения между Россией и Абхазией - "это очень важный приоритет нашей внешней политики".

МИД Абхазии назвал события, происходящие в республике с 15 ноября, попыткой государственного переворота.

15 ноября митингующие после штурма захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента из-за законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

Представители оппозиции заняли правительственные здания в Сухуме, требуя отставки президента и правительства. Аслан Бжания, который после протестов покинул Сухум и уехал в родное село Тамыш, заявил, что готов уйти с поста президента и назначить досрочные выборы, если протестующие освободят правительственные здания. Лидеры оппозиции отвергли его предложение.

В воскресенье Бжания заявил, что готов досрочно сложить свои полномочия и как кандидат в президенты пойти на внеочередные выборы.