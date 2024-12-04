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Главы МИД стран НАТО обсудили Россию, Украину и партнерство на Ближнем Востоке

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Меры по поддержке Украины и противодействию России обсуждались на состоявшемся 3-4 декабря в Брюсселе совещании глав МИД стран НАТО, следует из итоговой пресс-конференции генсека альянса Марка Рютте.

По его словам, министры иностранных дел обсуждали, как "лучше поддержать Украину в предстоящую долгую зиму" и как противодействовать "вредоносным действиям России на территории НАТО".

В частности, Рютте сообщил о согласовании в качестве упреждающих мер "расширения обмена разведданными, проведения дополнительных учений, защиты критической инфраструктуры, совершенствования киберзащиты и более жестких мер против российского теневого флота для экспорта нефти".

Глава Североатлантического альянса обвинил Россию и Китай в "попытках дестабилизировать" страны НАТО. Он заявил, что "сближение России, Китая, Северной Кореи и Ирана подчеркивает глобальный характер угроз", с которыми сталкивается альянс, и утверждал, что "Россия оказывает Северной Корее поддержку в ее ракетных и ядерных программах".

Как отметил Рютте, участники встречи "обсудили самые насущные потребности Украины, а также то, что еще союзники могут сделать для предоставления критически важных боеприпасов и противовоздушной обороны".

Рютте настаивал на том, что неуклонная поддержка Украины является приоритетом, гарантирующим Киеву возможность "вести мирные переговоры с позиции силы, когда придет время". Генсек призывал "сделать еще больше", чтобы "изменить траекторию этого конфликта раз и навсегда".

В совещании участвовала высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас. Генсек альянса заявил о намерении взаимодействовать в вопросах безопасности и обороны с Европейским союзом.

В повестке двухдневной встречи стран-союзниц по НАТО на этот раз был Ближний Восток, и члены Североатлантического совета встретились с королем Иордании Абдаллой II для обсуждения "более тесного сотрудничества с партнерами в регионе". Рютте объявил журналистам, что НАТО вскоре откроет свой офис связи в Аммане.

Отвечая на вопрос об обстановке на Ближнем Востоке, генсек альянса сказал: "Мы все очень обеспокоены гуманитарной ситуацией в Газе. Мы приветствуем прекращение огня в Ливане, но мы не должны быть наивными. Давайте надеяться, что прекращение огня сохранится, но это означает, что Иран и приближенные к нему силы должны будут выполнить то, что они обязались сделать для этого прекращения огня".

НАТО Украина РФ Китай Марк Рютте сектор Газа
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