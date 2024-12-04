В Баку обвинили иностранных послов в попытках подорвать независимость судебной системы

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - МИД Азербайджана обвинил послов США, ЕС, Великобритании и Швейцарии в Баку во вмешательстве в судебную систему Азербайджана.

"Мы решительно отвергаем заявления послов США, Европейского Союза, Великобритании и Швейцарии, сделанные во время мероприятия в Баку 4 декабря в связи с утверждениями о задержании "журналистов" и "политических активистов" в Азербайджане. Эти заявления являются открытой попыткой подорвать независимость судебной системы Азербайджана", - говорится в заявлении МИД.

Там отметили, что вмешательство в ход расследования недопустимо.

"Вмешательство в судебный процесс противоречит принципу верховенства права, являющемуся основополагающим принципом правового государства", - подчеркнули в ведомстве.

4 декабря посольства Евросоюза, Великобритании и Швейцарии организовали прием с участием правозащитников, членов гражданского общества, прессы, юристов и общественных активистов Азербайджана. Послы ЕС, Великобритании, Швейцарии и США на мероприятии заявили об ухудшении ситуации с правами человека в Азербайджане, а также призвали власти Азербайджана освободить журналистов и политических активистов, находящихся в настоящее время под арестом.