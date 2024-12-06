Лавров планирует обсудить эскалацию в Сирии с главами МИД Турции и Ирана

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает встретиться в пятницу в Дохе со своими иранским и турецким коллегами Аббасом Аракчи и Хаканом Фиданом, чтобы обсудить обострение ситуации в Сирии.

"Мы весьма обеспокоены. После всего случившегося в Алеппо и его окрестностях я переговорил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, а также с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Мы договорились попытаться встретиться на этой неделе", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам министра, "мы (как министры иностранных дел) хотели бы обсудить ситуацию". "Надеюсь, удастся это сделать в ближайшую пятницу. Военные и сотрудники служб безопасности всех трех стран находятся в контакте друг с другом", - отметил Лавров.

Как сообщалось, глава МИД РФ находится в Катаре, где проходит политологическая конференция.

По словам министра, " хотели бы обсудить необходимость возвращения к строгому выполнению Идлибских соглашений, потому что идлибская зона деэскалации стала тем местом, откуда террористы двинулись на захват Алеппо".

"Договоренности, достигнутые в 2019 и 2020 годах, позволили нашим турецким друзьям контролировать ситуацию в идлибской зоне деэскалации и отделить "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ - ИФ), (бывшую "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - ИФ) от оппозиции, которая не является террористической и сотрудничает с Турцией. По-видимому, этого еще не произошло", - сказал Лавров.

Кроме того, сообщил глава российского МИД, необходимо обсудить и открытие трассы из Дамаска в Алеппо, которая теперь также полностью захвачена террористами.

Отвечая на вопрос о том, кто поддерживает силы, которые захватили Алеппо, Лавров сказал: "У нас есть информация на этот счет. Мы хотели бы обсудить это со всеми нашими партнерами по данному процессу, как перекрыть каналы их финансирования и вооружения".

"В информации, находящейся в открытом доступе, упоминаются, в частности, американцы, британцы и некоторые другие. Некоторые говорят, что Израиль заинтересован в усугублении ситуации, чтобы сектор Газа не находился под таким пристальным вниманием", - отметил министр.

Он подчеркнул: "это сложная игра, в нее вовлечено много действующих лиц". "Надеюсь, что запланированные на эту неделю встречи помогут стабилизировать ситуацию", - заключил Лавров.