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Электричество в Абхазии в случае остановки перетока из РФ будет доступно лишь 7-8 часов в сутки

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - График отключений электричества в Абхазии будет ужесточен в случае остановки перетока электроэнергии из России, сообщил руководитель "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия на совещании в администрации президента республики.

"Мы оттуда получаем 3 млн кВтч - это третья часть от нашего потребления сегодняшнего и остаемся на электричестве, которое поступает только из ИнгурГЭС. Это означает, что в республике будет семь, максимум восемь часов в сутки электричество. Все остальное время страна будет обесточена", - отметил он.

Ранее исполняющий обязанности министра финансов Абхазии Владимир Делба сообщил, что "все последние недели правительство занимается мобилизацией доходов на все уровни бюджета для того, чтобы обеспечить финансирование коммерческого перетока электроэнергии из России, и он оплачен на сегодняшний день до 7 декабря".

И.о. президента Бадра Гунба заявил, что "кроме того, ситуация складывается таким образом, что есть серьезная угроза того, что наши граждане-бюджетники не получат заработную плату".

Накануне Делба сообщал, что в Абхазии временно приостановлена выплата зарплат работникам бюджетной сферы из-за нехватки средств.

Абзазия Черноморэнерго электроэнергия Россия
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