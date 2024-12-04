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Президент Южной Кореи считает законными действия при введении военного положения

Президент Южной Кореи считает законными действия при введении военного положения
Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отверг обвинения оппозиции в неправомерных действиях при объявлении в стране военного положения, сообщает Korea Times.

"На встрече с ключевыми политическими деятелями, в частности, с премьер-министром Хан Дук Су и лидером правящей партии "Сила народа" Хан Дун Хуном он заявил об отсутствии правонарушений при введении военного положения, отметив, что эта мера была направлена на предотвращение "безрассудных действий по импичменту" со стороны основной оппозиционной силы - Демократической партии", - пишет газета.

В миреНа рассмотрение парламента Южной Кореи внесено предложение об импичменте президентуЧитать подробнее

"Президент во время этой встречи повторил, что объявление военного положения соответствовало конституционным и правовым нормам. Он отверг обвинения в каких-либо нарушениях, назвав эту меру необходимым ответом на то, что он назвал "злоупотреблением полномочиями со стороны оппозиционной партии", - отмечается в публикации.

Между тем, ранее в среду стало известно, что южнокорейская оппозиция во главе с Демократической партией в ответ на действия президента напротив активизировала усилия и внесла на рассмотрение парламента страны предложение об импичменте Юн Сок Ёлю.

Депутаты обвинили Юн Сок Ёля в том, что он накануне объявил в стране военное положение, проигнорировав требующиеся для этого законные и конституционные предварительные условия, в силу чего эту чрезвычайную меру нельзя считать действительной. Кроме того, она идет вразрез с принципами соблюдения национального суверенитета, разделения властей, политического нейтралитета государственных должностных лиц и основных свобод, таких как выбор места жительства, передвижение, деятельность политических партий и выбор рода занятий.

Голосование может пройти уже 6 или 7 декабря.

В соответствии с правилами работы Национального собрания голосование по импичменту должно пройти в срок от 24 до 72 часов после представления предложения.

Юн Сок Ёль Южная Корея
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