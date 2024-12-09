В ЕАЭС хотят блокировать интернет-контент, нарушающий право интеллектуальной собственности

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В Евразийском экономическом союзе разработан проект соглашения о подходах к борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в интернете, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Отмечается, что о проекте соглашения рассказал на Международном форуме "Антиконтрафакт-2024" директор департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Ернар Бакенов.

По его словам, этот документ предусматривает блокировку нелегального контента, меры ответственности владельцев информационных ресурсов и информационных посредников, а также прекращение выдачи поисковыми системами сведений о заблокированных ресурсах.

Представитель комиссии подчеркнул, что в Договоре о ЕАЭС предусмотрено регулирование отдельным международным договором деятельности организаций по коллективному управлению правами (ОКУП). В 2019 году вступило в силу Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе. Документ установил принципы деятельности ОКУП, определил порядок распределения и выплаты вознаграждений правообладателям.