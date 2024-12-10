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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 16:48

Власти Молдавии решили создать фондовую биржу при участии Румынии

Власти Молдавии решили создать фондовую биржу при участии Румынии
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Власти Молдавии решили создать Кишиневскую фондовую биржу, учредителями которой станут государство и Бухарестская фондовая биржа (Румыния). Об этом сообщило министерство экономического развития и цифровизации Молдавии.

"Мы привлекаем глобальных институциональных инвесторов, которые будут интегрировать наши компании в глобальные цепочки создания стоимости. Мы связываемся с европейскими рынками и ускоряем развитие нашего рынка капитала. Партнерство с Бухарестской фондовой биржей привносит опыт и международный авторитет на наш рынок капитала. Это стратегический проект, над которым мы работали совместно с Нацбанком, Национальной комиссией по финансовым рынкам, министерством финансов", - говорится в сообщении.

Молдавия будет участвовать в этой бирже в качестве акционера, что позволит влиять на направление развития фондовой биржи.

В сообщении также говорится, что "все граждане смогут инвестировать в финансовые инструменты, которые станут основой для частных пенсионных и страховых фондов, наши компании получат более легкий доступ к румынскому и международному капиталу благодаря передовым торговым технологиям".

Ранее руководство Нацбанка Молдавии вело переговоры с Бухарестской фондовой биржей (BVB) и регуляторами фондового рынка Румынии о возможности двойного листинга молдавских компаний на фондовой бирже Молдавии и BVB, а также о механизмах торговли акциями и другими финансовыми инструментами на BVB.

В Молдавии с 1994 года действует АО "Фондовая биржа Молдавии". В создании биржи участвовало 34 учредителя - профессиональные участники рынка ценных бумаг. Биржа является членом Международной ассоциации бирж СНГ.

Молдавия Румыния
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