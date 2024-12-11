ЕАЭС и ОАЭ завершили переговоры о заключении соглашения о свободной торговле

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и ОАЭ завершили переговоры о заключении соглашения об экономическом партнерстве, предполагающего создание зоны свободной торговли между странами.

О завершении переговоров заявили министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев и государственный министр по вопросам внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед Аль Зейуди, слова которых приводятся в сообщении торгового блока ЕЭК.

Соглашение должно будет пройти соответствующие процедуры внутригосударственного согласования, предшествующие его подписанию, отметили в ЕЭК. После вступления в силу соглашения об экономическом партнерстве преференциальным режимом будет охвачено более 90% взаимной торговли и более 85% товарной номенклатуры.

"Соглашение с ОАЭ - важная веха, учитывая роль страны как глобального хаба в регионе. Соглашение придаст дополнительный импульс торговле между нашими государствами, которая и так показывает беспрецедентный рост, а также создаст системную основу для развития кооперационных связей", - заявил Слепнев.

"ОАЭ и ЕАЭС развивают плодотворные отношения, основанные на общей приверженности долгосрочному росту и экономической диверсификации. Завершение переговоров о заключении соглашения об экономическом партнерстве углубит наше взаимодействие и позволит нам развивать многочисленные синергические связи", - цитируются слова Тани бен Ахмед Аль Зейуди.

Решение о начале переговоров с ОАЭ было принято Высшим Евразийским экономическим советом в декабре 2022 года. За период 2023 и 2024 гг. состоялось четыре переговорных раунда.