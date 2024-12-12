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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Представители Армении и Турции обсудили вопросы запуска железнодорожного погранпункта

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Представители Армении и Турции провели встречу на границе двух стран по обсуждению вопросов запуска железнодорожного погранпункта, заявил вице-спикер парламента Армении, спецпредставитель по вопросам нормализации отношений между Ереваном и Анкарой Рубен Рубинян.

"Состоялась встреча делегаций двух стран, на которой обсуждались вопросы технической оценки, необходимой для запуска железнодорожного пограничного пункта Ахурик (Армения) - Акяка (Турция), более известного как железная дорога Карс (Турция) - Гюмри (Армения)", - сказал Рубинян в эфире Общественного телевидения.

По его словам, встреча сторон прошла в конструктивной атмосфере, однако договоренности о запуске железнодорожного сообщения между странами пока нет.

Рубинян также отметил, что договоренность об открытии сухопутной границы между Арменией и Турцией для граждан третьих стран и держателей дипломатических паспортов пока не выполнена.

"Армянская сторона со своей стороны сделала все в этом направлении, и ожидаем, что и Турция со своей стороны сделает все. Продолжаем ожидать, что Турция выполнит эту договоренность, более того, откроет границу полностью и установит дипломатические отношения с Арменией", - сказал он.

Однако, по мнению Рубиняна, политического решения об этом Анкара пока не приняла.

"Сожалею об этом, но надеюсь, что это решение будет принято. Мы считаем, что нормализация отношений между Арменией и Турцией будет иметь очень большое влияние на обеспечение мира и стабильности во всем регионе и будет иметь положительное влияние также на мирный процесс между Арменией и Турцией", - заявил вице-спикер армянского парламента.

Армения Турция
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