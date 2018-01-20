Что произошло за день: суббота, 20 января

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Турция начала военную операцию против курдских военизированных формирований на севере Сирии, назвав ее "Оливковая ветвь". Реджеп Тайип Эрдоган назвал удары ВВС "антитеррористической операцией". Поддерживаемые Турцией отряды Свободной сирийской армии начали наступление на позиции курдов в Африне. Российские военные передислоцированы из района Африна, Минобороны РФ назвали действия Анкары ответом на провокационные шаги США по обособлению районов с курдским населением.

- Федеральное правительство США временно прекратило работу после того, как администрации президента не удалось убедить сенаторов-демократов подписать закон о продлении финансирования деятельности госучреждений. Дональд Трамп раскритиковал демократов.

- Глава МОК объявил, что на Олимпиаде в Пхенчхане выступят 22 спортсмен из КНДР в трех видах спорта и пяти дисциплинах. Спортсмены Южной и Северной Кореи выступят в одной команде.

- Глава Бурятии потребовал ввести пропускной режим в школах после недавнего нападения на учебное заведение. Спасавшую детей учительницу пообещали поощрить. В минздраве республики рассказали о состоянии детей.

- Из-за снегопада службы московского метрополитена перешли на работу в усиленном режиме. В столичных аэропортах задержано и отменено более 20 рейсов.