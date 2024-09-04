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Число резидентов специальных административных районов в РФ достигло 434

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Резидентами российских специальных административных районов (САР) стали 434 компании, сообщил первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"У нас сейчас в САР уже 434 резидента: это 426 международных компаний, два международных общественно полезных фонда и шесть международных личных фондов", - сказал он.

САР появились в России в августе 2018 года на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае. Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры. Но активный рост числа резидентов этих районов начался после введения антироссийских санкций в 2022 году из-за начала военной операции на Украине.

Эта тенденция нашла отражение в статистике налоговых отчислений. Если общие налоговые платежи резидентов САР, по данным ФНС, за 2018-2023 составили 38 млрд рублей, говорил ранее Торосов, то на прошлый год из этой суммы пришлось более 24 млрд рублей (от резидентов острова Русский - 12,22 млрд рублей).

Общий размер инвестиций резидентов в САР с момента их создания составил более 85 млрд рублей, сообщил в среду Торосов.

С начала 2024 года в САР "переехало" уже 120 участников, из них на остров Русский - 38. "На рассмотрении управляющих компаний находится еще шесть заявок, кроме того, к редомициляции присматриваются около 30-40 компаний", - заявил Торосов "Интерфаксу" в кулуарах ВЭФ.

Илья Торосов Минэкономразвития РФ
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