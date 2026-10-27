Фондовые индексы США выросли вслед за акциями ИИ-компаний

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Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в понедельник выросли, в том числе благодаря росту котировок акций связанных с искусственным интеллектом компаний.

Начавшаяся неделя будет наполнена новостями, в центре внимания окажутся квартальные отчеты компаний и решение Федеральной резервной системы относительно процентных ставок.

"Мы наблюдали определенный оптимизм, но трудно предсказать, как повлияют на рынок другие важные события, ожидаемые на этой неделе", - заявил директор по инвестициям RWA Wealth Partners Джей-Пи Пауэрс.

В ближайшие дни ожидается публикация финансовых результатов примерно трети компаний из индекса S&P 500, включая технологических гигантов Alphabet, Microsoft и Amazon. Инвесторы будут внимательно следить за их показателями, чтобы понять, приносят ли отдачу масштабные инвестиции в сферу ИИ. Такое внимание объясняется сдержанной реакцией рынка на отчеты других крупных представителей данной отрасли, которые были обнародованы на прошлой неделе.

Федрезерв объявит решение относительно базовой ставки в среду. Ожидается, что после сентябрьского повышения регулятор возьмет паузу. Согласно данным LSEG, трейдеры по-прежнему допускают вероятность увеличения ставки в декабре, а также прогнозируют как минимум два подъема на 25 базисных пунктов каждое к середине 2027 года.

Акции представителей полупроводниковой отрасли и ИИ-компаний выросли после того, как Anthropic подала официальную заявку на IPO, которое пройдет в начале ноября.

"Всё внимание было приковано к новости от Anthropic, что вернуло на рынок нотку оптимизма, - отметил Пауэрс. - Будет интересно посмотреть, как реально пойдут дела, когда компания непосредственно выйдет на биржу".

Котировки акций Nvidia Corp. повысились на 2,4%, Advanced Micro Devices - на 2,8%, Intel Corp. - на 4%, Micron Technology - на 3%, Broadcom - на 2,3%, Lam Research - на 3,2%, Texas Instruments - на 4,7%.

Цена бумаг Tesla подскочила на 5,2% (до максимума за 14 недель) после того, как аналитики Barclays улучшили рекомендацию для них до "выше рынка" с "на уровне рынка".

EQT Corp. объявила о приобретении Range Resources, в результате чего будет создан крупнейший вертикально интегрированный производитель природного газа в Северной Америке стоимостью более $50 млрд. Котировки акций Range Resources взлетели на 17,7%, тогда как бумаги EQT подешевели на 1,4%.

Котировки акций Cisco Systems Inc. выросли на 3,5%, Microsoft Corp. - на 1,5%, Nike Inc. - на 1,6%, Lockheed Martin - на 5,1%, Goldman Sachs Group - на 2%, Amazon.com Inc. - на 0,4%, United Airlines Holdings - на 2,8%.

Между тем стоимость Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) снизилась на 1,9% на новости о том, что компания планирует разместить обыкновенные и привилегированные акции на общую сумму до $95 млрд.

Бумаги Verizon Communications подешевели на 3,5%. Оператор связи в третьем квартале получил скорректированную прибыль выше среднего прогноза аналитиков, при этом выручка не оправдала ожиданий.

Котировки акций Apple Inc. опустились на 1,1%, несмотря на сообщения СМИ о том, что компания попросила поставщиков ускорить производство и увеличить поставки iPhone Duo на фоне высокого спроса на эти складные смартфоны.

Цена бумаг Alphabet Inc. уменьшилась на 1,1%, Chevron Corp. - на 0,5%, DoorDash - на 6,1%, PayPal - на 3,6%, Dollar General и Merck & Co. - на 3,2%, Walt Disney Co. - на 1,9%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 146,42 пункта (на 0,28%) и составил 52361,58 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличилось на 53,09 пункта (на 0,7%) - до 7676,77 пункта.

Nasdaq Composite за день поднялся на 214,04 пункта (на 0,82%) и завершил сессию на отметке 26169,38 пункта.