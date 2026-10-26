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Microsoft предложит добровольное увольнение 60 тысячам сотрудников

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Microsoft Corp. анонсировала программу добровольных увольнений с компенсацией, которая затронет примерно 60 тысяч сотрудников, в рамках стратегии по оптимизации расходов и сокращению штата.

Предложение будет распространяться на сотрудников определенных отделов в США, Канаде, Индии и Великобритании. Программа будет действовать для людей на должностях вице-президента и ниже, при этом отдельные категории сотрудников, в том числе часть специалистов, работающих с центрами обработки данных, а также сотрудники отделов продаж и маркетинга, не подпадают под ее действие.

Работники, принявшие предложение, получат стандартные для таких случаев выплаты и льготы, сказал представитель компании. Обычно размер выходного пособия зависит от стажа, возраста, позиции и прочих факторов и варьируется от одной до шести месячных зарплат. Также компании часто оплачивают медицинскую страховку в период поиска бывшим сотрудником новой работы.

Штат Microsoft на конец июня составлял 223 тысячи человек. Показатель практически не изменился с 2022 года, когда компания начала наращивать инвестиции в ИИ и ЦОД.

В июле Microsoft уже предлагала добровольное увольнение примерно 8,75 тысячам сотрудников пенсионного возраста. Предложение приняли около трети работников. В компании ожидают, что сейчас доля принявших предложение будет существенно ниже.

С начала 2026 года капитализация Microsoft выросла почти на 10%, до $3,9 трлн.

Microsoft США
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