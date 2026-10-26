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Путин поручил внести изменения в программу "Семейной ипотеки"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству внести изменения в условия программы льготного ипотечного кредитования "Семейная ипотека" в части совершенствования условий кредитования многодетных семей.

Об этом говорится в перечне поручений по итогам майского заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

"(...) С учетом ранее данных поручений рассмотреть возможность внесения изменений в условия программы льготного ипотечного кредитования "Семейная ипотека" в части, касающейся совершенствования условий кредитования многодетных семей, включая дифференциацию максимального размера ипотечного жилищного кредита (займа) в зависимости от числа детей в семье", - говорится в поручении.

Президент поручил рассмотреть также возможность использования стандартов и рейтингов, отражающих вклад российских компаний в поддержку семей работников с детьми, в качестве одного из критериев отбора получателей мер господдержки.

Правительству совместно с комиссиями Госсовета по направлениям "Инфраструктура для жизни" и "Семья" поручено рассмотреть вопрос о совершенствовании действующих мер по обеспечению жильем семей, проживающих в сельской местности, с учетом дифференциации условий предоставления указанных мер в зависимости от числа детей в семье и приоритета индивидуального жилищного строительства, отмечается в сообщении.

Поручено также "рассмотреть вопрос об обеспечении доступа граждан к гарантированно достоверным электронным копиям открытых архивных документов о семейной истории, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта для распознавания и поиска архивной информации, в целях поддержания, укрепления и сохранения семейных традиций", информирует сайт Кремля.

Минздраву поручается организовать информационно-просветительскую работу, направленную на формирование среди мужчин культуры регулярного обращения в медицинские организации по вопросам репродуктивного здоровья, а также принять меры по обеспечению доступности в первичном звене здравоохранения медпомощи при патологиях мужской репродуктивной системы.

Минздрав Госсовет Владимир Путин
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