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"Аэрофлот" планирует передать законтрактованные 34 SJ-100 в сублизинг другим авиакомпаниям

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" не будет разрывать твердые контракты на поставку 34 SJ-100, заключенные в 2023 году с "Авиакапитал-Сервисом" (АКС, лизинговая "дочка" "Ростеха"), но после получения планирует передать их в сублизинг другим авиакомпаниям, заявил гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский журналистам на ВЭФ-2024.

"Группа планирует эксплуатировать только МС-21, но ранее подписанные контракты на SJ-100 мы не расторгнем. Планируем, что мы получим самолеты и отдадим их в сублизинг другим российским авиакомпаниям", - сказал он.

В рамках ВЭФ-2022 "Аэрофлот" подписал соглашение с ПАО "ОАК" на поставку 339 самолетов: предполагалось, что в 2023-2030 годах компании будет передано 210 авиалайнеров МС-21, 89 SJ-100 и 40 Ту-214. Стоимость последующих твердых контрактов оценивалась в более 1 трлн руб., они будут софинансироваться деньгами из ФНБ, говорил тогдашний вице-премьер РФ - глава Минпромторга (ныне - первый вице-премьер) Денис Мантуров. На ВЭФ-2023 во исполнение соглашения с ОАК "Аэрофлот", его дочерняя авиакомпания "Россия" и АКС заключили твердые контракты на 18 МС-21 и 34 SJ-100.

Однако в июне этого года Александровский заявил, что обсуждается трансформация соглашения, а именно отказ от SJ-100 и Ту-214 в пользу поставки только МС-21 - "причем как в базовой версии, так и в короткой, которая будет разрабатываться". Идея связана с тем, что российский авиапром в очередной раз перенес сроки выпуска техники, пояснял он.

Сейчас "Аэрофлот" обсуждает с производителем возможность подписания новых твердых контрактов на поставку МС-21, сказал Александровский журналистам. "В следующем году готовы поэтапно подписывать твердые контракты по мере утверждения источников финансирования", - сказал он.

Аэрофлот Сергей Александровский SJ-100 сублизинг
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