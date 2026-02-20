Поиск

OFAC продлило NIS лицензию на операционную деятельность до 20 марта

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США продлило сербской NIS (входит в "Газпром нефть") лицензию на операционную деятельность до 20 марта, сообщает сербское издание RTS.

ЭкономикаMOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке ее 56,15% сербской NISMOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке ее 56,15% сербской NISЧитать подробнее

Предыдущая аналогичная лицензия действовала до 20 февраля. Ранее NIS запросила OFAC о возможности продолжать работу, пока идут переговоры о продаже акций компании. Как сообщалось, НПЗ NIS в Панчево в конце января возобновил работу после ее приостановки из-за вступления в силу американских санкций.

Параллельно ведутся переговоры о выходе из NIS российского акционера. Венгерская MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% в сербской компании.

Предполагается, что MOL может в дальнейшем продать ADNOC миноритарный пакет в NIS. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п. Для завершения этой сделки требуется одобрение OFAC США, а также государственных и региональных органов власти Сербии. Стороны планируют подписать договор купли-продажи до 31 марта 2026 года.

В настоящее время основным владельцем NIS является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87% в NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.

Как сообщалось, в начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

NIS – единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн т в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.

OFAC NIS
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Будапешт пригрозил блокировать кредит ЕС Киеву до возобновления поставок нефти по "Дружбе"

OFAC продлило NIS лицензию на операционную деятельность до 20 марта

Трамп сообщил, что рассматривает возможность ограниченного удара по Ирану

Верховный суд США счел незаконной инициативу Трампа по пошлинам в отношении стран мира

 Верховный суд США счел незаконной инициативу Трампа по пошлинам в отношении стран мира

Рост ВВП США в IV квартале замедлился существенно хуже прогноза

 Рост ВВП США в IV квартале замедлился существенно хуже прогноза

Иран намерен подготовить проект соглашения с США по ядерной программе

 Иран намерен подготовить проект соглашения с США по ядерной программе

В Минске подтвердили освобождение из заключения Николая Статкевича

Кремль не считает возможным обсуждать мирный договор с Японией в нынешних условиях

 Кремль не считает возможным обсуждать мирный договор с Японией в нынешних условиях

Премьер Японии заявила о стремлении заключить мирный договор с Россией

Что случилось этой ночью: пятница, 20 февраля
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 98 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8463 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });