OFAC продлило NIS лицензию на операционную деятельность до 20 марта

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США продлило сербской NIS (входит в "Газпром нефть") лицензию на операционную деятельность до 20 марта, сообщает сербское издание RTS.

Предыдущая аналогичная лицензия действовала до 20 февраля. Ранее NIS запросила OFAC о возможности продолжать работу, пока идут переговоры о продаже акций компании. Как сообщалось, НПЗ NIS в Панчево в конце января возобновил работу после ее приостановки из-за вступления в силу американских санкций.

Параллельно ведутся переговоры о выходе из NIS российского акционера. Венгерская MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% в сербской компании.

Предполагается, что MOL может в дальнейшем продать ADNOC миноритарный пакет в NIS. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п. Для завершения этой сделки требуется одобрение OFAC США, а также государственных и региональных органов власти Сербии. Стороны планируют подписать договор купли-продажи до 31 марта 2026 года.

В настоящее время основным владельцем NIS является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87% в NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.

Как сообщалось, в начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

NIS – единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн т в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.