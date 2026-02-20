Трамп заявил, что подпишет указ о глобальных пошлинах в 10%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу подпишет указ, предусматривающий введение дополнительных пошлин в 10% в отношении стран мира.

"Сегодня я подпишу указ, вводящий глобальные пошлины в 10% (...), в дополнение к уже существующим пошлинам", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп пояснил, что для этого использует одно из положений закона о торговле 1974 года. Оно предусматривает, что президент имеет право вводить такие пошлины, но только временно: на 150 дней. Далее для сохранения этих мер уже требуется согласие Конгресса США.

При этом The New York Times отмечает, что координация с Конгрессом по этому вопросу, вероятно, будет сложным процессом: многие конгрессмены перед намеченными на ноябрь промежуточными выборами не захотят сохранять непопулярные среди многих избирателей пошлины.

Ранее Верховный суд США объявил, что решение Трампа о введении в 2025 году пошлин против товаров из большого числа стран мира незаконно.

Такое мнение высказали шесть судей, противоположной точки зрения придерживаются трое.

В Верховном суде пришли к выводу, что принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает главе государства права вводить подобные пошлины на импорт товаров.

Именно на основании этого закона Трамп в прошлом году ввел серию масштабных пошлин.

При этом Верховный суд не стал давать оценку тому, должны ли США вернуть странам деньги, полученные за последние месяцы от пошлин. Теперь этот вопрос будут решать американские суды более низкой инстанции.

Трамп, в свою очередь, заявил, что будет применять другие методы для введения пошлин.