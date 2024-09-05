Россия будет поставлять в Монголию 60 тыс. тонн авиакеросина в год

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Россия будет поставлять в Монголию 60 тыс. тонн авиакеросина в год, 1,8-1,9 млн тонн других нефтепродуктов, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в рамках ВЭФ.

"Керосина будет поставляться 60 тыс. тонн в год, (других) нефтепродуктов 1,8-1,9 млн тонн в год", - сказал он.

Министр отметил, что бензинов Россия поставляет в Монголию примерно 99% от потребления, дизельного топлива "чуть меньше". "По факту мы являемся главными поставщиками топлива в Монголию. Поставляют "Роснефть" и "Газпром нефть" . Суть подписанного межправительственного соглашения в том, что профильные министерства двух стран поддерживают эту работу. В документе прописано, как это будет работать, чтобы было выгодно обеим странам", - сказал Цивилев.

"Второе соглашение - по поставкам керосина. В Монголии построен красивый современный международный аэропорт, требуется поставка качественного авиатоплива на постоянной основе. Здесь будет 100% наших поставок. Договорились также, чтобы это было взаимовыгодно для сторон, разделили 60% на 40% в совместной компании, которая станет там действовать, определили принципы ее работы", - добавил он.

"Монголия относится к России с большим уважением, почему и готова продолжать с нами долговременное соглашение. В прошлом году в Монголии возникли большие перебои с поставкой топлива, была сложная ситуация внутри страны. Именно Россия их поддержала, быстро перекинули необходимые объемы топлива, чтобы жители Монголии не пострадали. Смогли вместе очень быстро этот вопрос купировать, жители даже ничего не почувствовали, хотя проблема была серьезная. То есть они понимают, что Россия всегда готова в тяжелой ситуации прийти на помощь", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Монголию на этой неделе Минэнерго России и министерство промышленности и минеральных ресурсов Монголии подписали соглашение о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов, а также об обеспечении Монголии авиатопливом.