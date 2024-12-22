Глава МИД Венгрии заявил о возобновлении поставок нефти по нефтепроводу "Дружба"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Глава венгерского МИД Петер Сийярто в воскресенье сообщил, что Венгрия вновь получает нефть по нефтепроводу "Дружба".

"Поставки нефти в Венгрию возобновились по нефтепроводу "Дружба", - написал он в соцсети, добавив, что "энергоснабжение в Венгрии - в безопасности".

20 декабря в концерне "Белнефтехим" сообщили о приостановке поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за технических проблем. В "Транснефти" не комментировали информацию об остановке прокачки.

Белорусские НПЗ получают нефть из России по нефтепроводу "Дружба", по которому сырье далее транспортируется в Европу.