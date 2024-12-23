Страховщик Aviva купит конкурента Direct Line за 3,7 млрд фунтов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Британский страховщик Aviva Plc достиг соглашения о покупке конкурирующей Direct Line Insurance Group за 3,7 млрд фунтов стерлингов ($4,65 млрд).

Как сообщает Aviva, акционеры Direct Line получат за каждую принадлежащую им акцию денежные средства в размере 129,7 пенса, а также по 0,2867 новой акции Aviva и дивиденды в размере до 5 пенсов. Общая сумма составит 275 пенсов исходя из котировок на закрытие торгов 27 ноября (последний день перед появлением сообщений о возможной сделке).

Это представляет собой премию более чем в 73% к цене акций Direct Line на 27 ноября.

После завершения сделки акционерам Aviva будет принадлежать 87,5% объединенной компании, Direct Line - оставшиеся 12,5%.

Компания будет занимать лидирующую позицию в сфере страхования домов и транспортных средств в Великобритании.