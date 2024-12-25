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Пошлина на экспорт пшеницы из РФ выросла до 4,769 тыс. руб./т

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 25 декабря повысилась на 15,3%, до 4 тыс. 768,7 рубля с 4 тыс. 136,5 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Пошлина на ячмень выросла до 2 тыс. 781,8 рубля с 2 тыс. 185,3 рубля за тонну, на кукурузу - до 4 тыс. 894,8 рубля с 4 тыс. 393,3 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $240,4 за тонну на пшеницу ($236,5 неделей ранее), $202 - на ячмень ($197,8), $230 - на кукурузу ($229).

Как уточнил Минсельхоз, эти ставки будут действовать по 12 января 2025 года включительно. Ставки, которые будут объявлены 28 декабря, - с 13 по 14 января включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну.

Минсельхоз
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