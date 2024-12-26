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ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Гарант-инвест"

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Гарант-инвест"
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Гарант-инвест", говорится в сообщении ЦБ.

Согласно пресс-релизу регулятора, банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, в связи с чем ЦБ течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе, вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков.

"В ходе проведенной 25 декабря 2024 года во время внеплановой инспекционной проверки ревизии наличных денежных средств в хранилище ценностей КБ "Гарант-Инвест" выявлена крупная недостача", - отмечает ЦБ.

По его данным, формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам повлечет полную утрату банком собственных средств (капитала). "С учетом этого в деятельности "Гарант-инвест" возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков", - говорится в пресс-релизе.

Информацию о проводившихся в банке операциях ЦБ направит в правоохранительные органы, отмечает регулятор.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В кредитную организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на Агентство по страхованию вкладов. Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

"Гарант-Инвест" является участником системы страхования вкладов.

Согласно сайту финансово-промышленной корпорации "Гарант-инвест", банк "Гарант-инвест" входит ее состав.

ФПК "Гарант-инвест" основана в 1993 году и объединяет более 20 предприятий, осуществляющих деятельность в нескольких сферах: инвестиционной, банковской, девелопменте и управлении коммерческой недвижимостью, сетевом ритейле.

Банк "Гарант-инвест" по итогам третьего квартала 2024 года занимает 162-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

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