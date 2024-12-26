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Сбер предложил инвестировать в ДТ и бензин в формате ЦФА на основе данных СПбМТСБ

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк предоставил клиентам возможность инвестировать в дизельное топливо и бензин в формате ЦФА (финансовый инструмент в цифровом формате), котировки ЦФА определяются с учетом торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Как сообщает сайт биржи, ЦФА выпускаются сроком на 5 месяцев, заявки на приобретение можно подать на платформе Сбербанка до 21 февраля 2025 года. Продукты доступны квалифицированным инвесторам. Цена одного ЦФА привязана к стоимости 1/10 тонны топлива, что снижает порог входа для инвесторов. При этом они могут досрочно выйти из ЦФА вне зависимости от ликвидности на биржевых торгах, отмечается в информации.

Первый зампредправления Сбербанка Александр Ведяхин через пресс-службу биржи отметил, что этот выпуск - совершенно новый опыт, индексный ЦФА впервые привязан к стоимости нефтепродуктов на российском рынке. "В целом, цифровые активы - отличный и перспективный инструмент для диверсификации инвестиционного портфеля. Думаю, этот выпуск станет ещё одним шагом в развитии рынка ЦФА в нашей стране", - сказал он.

"Размещаемые ЦФА формируются на основе данных СПбМТСБ по наиболее ликвидным биржевым товарам. Для биржи важно как качество и достоверность данных, так и современность способов поставки ценовой и статистической информации, которые мы обеспечиваем через платформу SPX", - отметил президент СПбМТСБ Игорь Артемьев.

ЦФА - финансовый инструмент в цифровом формате. Выпуск, учет и обращение происходят в информационной системе на основе распределенного реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных. Декларация о рисках, возникающих в сделках с ЦФА, размещена на сайте Сбербанка. С 17 марта 2022 года Сбер включен Банком России в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, организующая торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, природного газа, СУГ, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений и сельскохозяйственных товаров, а также на срочном рынке. Свыше четверти основных нефтепродуктов, поставляемых на внутренний рынок России, торгуется на этой площадке.

Александр Ведяхин Игорь Артемьев СПбМТСБ Сбербанк ЦФА
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