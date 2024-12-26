"Росагролизинг" в 2024 году увеличил поставки техники АПК на четверть

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - "Росагролизинг" в 2024 году поставил АПК РФ более 18 тыс. единиц техники и оборудования, что на 25% больше, чем в прошлом году, сообщается в пресс-релизе компании.

Это рекордный показатель. Инвестиции в укрепление материально-технической базы отрасли составили 115 млрд рублей.

Среди отгруженной техники - 2,3 тыс. комбайнов, 2,2 тыс. тракторов, 1,5 тыс. единиц автотехники, 1,1 тыс. вагонов и 11,3 тыс. единиц прочей сельхозтехники.

"Особое место в числе наиболее знаковых заняла поставка беспилотников, которые все больше становятся частью технологического процесса в АПК. Еще одним значимым событием стала первая в истории "Росагролизинга" отгрузка вагонов-хопперов бункерного типа. Всего было поставлено 1 096 вагонов общей стоимостью 9,2 млрд рублей", - сообщается в пресс-релизе.

В 2024 году больше всего техники приобрел Татарстан - 1 281 единицу (почти в 1,6 раза больше, чем в 2023 году). На втором месте - Ростовская область, куда было поставлено 1 198 единиц (в 2,1 раза больше). Тройку лидеров замыкает Саратовская область с 954 единицами техники, что на 34% больше, чем в 2023 году.

Крупными покупателями также были Краснодарский край (898 единиц) и Башкирия (812 единиц).

Как сообщается в пресс-релизе, на итоговые показатели компании во многом повлияли масштабирование и диверсификация деятельности. Итогом стала реализация проекта по созданию филиальной сети в 10 регионах страны: Санкт-Петербурге, Ставрополе, Казани, Саратове, Владивостоке, Курске, Тюмени, Новосибирске, Краснодаре и Мариуполе.

"Росагролизинг" намерен в дальнейшем оставаться эффективным инструментом поддержки АПК и развивать при этом коммерческий лизинг для дальнейшего увеличения объема поставок, говорится в сообщении.

АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК.

В 2023 году компания увеличила поставки сельхозтехники до 15 тыс. единиц (на 94,5 млрд рублей) с 12,7 тыс. единиц (на 71,5 млрд рублей) в 2022 году. Среди отгруженной техники - 2 тыс. тракторов, 1,8 тыс. комбайнов, свыше 2,5 тыс. автотехники и 8,8 тыс. единиц прочей сельскохозяйственной техники.