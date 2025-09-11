"Росагролизинг" ждет сокращения поставок техники в 2025 году до более 12 тысяч единиц

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Росагролизинг" в последние месяцы наращивает поставки техники аграриям, но итоговый показатель года прогнозируется все-таки ниже прошлогоднего, сообщает пресс-служба компании.

"По итогам года "Росагролизинг" планирует поставить более 12 тысяч единиц техники общей стоимостью более 70-75 млрд рублей", - сообщил глава компании Павел Косов на совещании, которое на днях провел вице-премьер Дмитрий Патрушев.

В 2024 году компания поставила аграриям рекордные более чем 18 тысяч единиц техники и оборудования (на 88 млрд рублей), что на 25% больше, чем в 2023 году.

Глава "Росагролизинга" также сообщил, что с начала года подписано 7 815 договоров на поставку 9 937 единиц техники общей стоимостью 65,3 млрд рублей. При этом уже поставлено 8 333 единицы техники на сумму 50,4 млрд рублей.

По его словам, решение по снижению ставки по льготному лизингу привело к всплеску спроса в последние месяцы. В июле этого года "Росагролизинг" перевыполнил собственный план продаж на 33,4%. Это был рекордный месяц по подписаниям договоров, подчеркнул он, добавив, что и августовские показатели на высоком уровне.

"На данный момент текущая динамика позволяет прогнозировать, что рост продолжится и в сентябре, так как за последние два месяца рост объемов техники в заявках составил 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и большинство техники в поступивших заявках будет поставлено аграриям как раз в сентябре-октябре 2025 года", - сказал Косов.

По его словам, положительное влияние оказал запуск акции "Стабильный год", в рамках которой было получено в работу 3,9 тысячи заявок на поставку 4,4 тысячи единиц техники стоимостью 30,4 млрд рублей. Из них уже передано в лизинг 2,8 тысячи единиц на сумму 19,1 млрд рублей. Учитывая высокий спрос среди аграриев, компания приняла решение продлить срок действия акции до конца сентября 2025 года.

АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК.