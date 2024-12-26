Международные резервы РФ с 13 по 20 декабря сократились на $8,4 млрд

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 20 декабря составили $609,8 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 13 декабря международные резервы равнялись $618,2 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $8,4 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.