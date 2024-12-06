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Международные резервы РФ в ноябре уменьшились на 2,4%, до $616,5 млрд

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в ноябре 2024 года снизился на $15,087 млрд, или на 2,4%, до $616,486 млрд с $631,573 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

В январе-ноябре 2024 года резервы увеличились на $17,894 млрд, или на 3,0%, с $598,592 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в ноябре уменьшилась на $9,555 млрд, или на 4,6%, до $198,144 млрд с $207,699 млрд.

Доля золота в резервах на 1 декабря снизилась до 32,1% с рекордных 32,9% на 1 ноября.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основными факторами динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила, и операции со средствами Фонда национального благосостояния.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

ЦБ РФ Банк России
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