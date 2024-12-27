"Рольф" сообщил о готовности провести IPO в 2025-2026 годах

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Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Дилерский холдинг "Рольф" может провести IPO в 2025-2026 годах, заинтересован в мерах поддержки публичных компаний со стороны государства, сообщила "Интерфаксу" первый заместитель гендиректора группы Светлана Виноградова.

"На форуме "Россия зовет!" президент говорил о том, что выход на IPO надо увязать с неким субсидированием, особенно крупного бизнеса. Конечно, для нас это такая хорошая возможность. Мы сейчас уже идем по пути развития экосистемы. Но несмотря на то, что мы говорим, что сейчас не очень интересно инвестировать "в бетон", для наших новых проектов нам все равно нужны инвестиции", - сказала Виноградова, отметив, что "Рольф" может провести IPO в конце 2025 года - начале 2026 года.

Точных параметров размещения в группе пока не озвучивают, но его объем, как отметила Виноградова, может быть на уровне 10-15% капитала. "Мы плюс-минус понимаем стоимость компании и всю техническую работу мы уже подготовили. Ждем симбиоза удачных факторов, чтобы получить окно для выхода на рынок", - сказала топ-менеджер.

По словам Виноградовой, высокая стоимость денег сейчас влияет на формирование стратегических проектов "Рольфа". В том числе в части экспансии в регионы РФ, для которой компания сейчас предпочитает франчайзинговую модель проведению M&A-сделки.

"Мы системообразующая компания, у нас в период пандемии были субсидированные кредиты. Сейчас у нас их нет. Именно поэтому с учетом того, что у нас сейчас рыночные деньги, мы рассматриваем варианты стартапов, которые дают рост EBITDA, но не увеличивают рабочий капитал", - отметила топ-менеджер.

Президент Владимир Путин в начале декабря на форуме ВТБ заявил о необходимости "подготовить пакет дополнительных стимулирующих мер для эмитентов акций, чтобы выход на фондовый рынок стал для них более выгодным и интересным". "Чтобы поддержать стремление бизнеса вкладываться в развитие, расширять мощности, создавать рабочие места, мы, безусловно, продолжим укреплять рынок капитала, будем поддерживать выход компаний на биржу со своими ценными бумагами", - отмечал глава государства.

Господдержку публичных компаний на форуме также обсуждали замглавы администрации президента Максим Орешкин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Председатель Банка России отмечала, что цифры привлечения компаниями средств с рынка капитала и через кредиты несопоставимы - 102 млрд руб. против 12,5 трлн руб.

"Потенциал для размещений огромный. Нужны дополнительные стимулы здесь, это само собой не произойдет, не только из-за ключевой ставки, мы с правительством сейчас их обсуждаем, в том числе переориентацию мер господдержки, чтобы не дискриминировать рынок капитала, когда выдаются льготы только на привлечение ресурсов через кредит. Это не потребует увеличения финансирования (со стороны бюджета - ИФ), нужно это переориентировать", - сказала председатель Банка России.

"Можно вот, например, непубличным компаниям субсидии не давать", - отреагировал Орешкин.

"Можно, как вариант. Как мы в свое время рассматривали, кстати, в рамках правительственной комиссии по разрешениям на приобретение акций иностранных инвесторов с тем, чтобы выводить на публичный рынок (как условие согласования сделок по выходу зарубежных инвесторов из российских активов - ИФ). И мне кажется, к этой теме тоже надо вернуться", - ответила Набиуллина.