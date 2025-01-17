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"Рольф" утвердил состав совета директоров из трех человек

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Состав совета директоров АО "Рольф", выкупленного в прошлом году у государства бизнесменом Умаром Кремлёвым, переизбран из трех человек, сообщила компания.

В состав совета вошли гендиректор "Рольфа" Роман Антонов, его бизнес-партнер Хаял Гурбанов, а также первый заместитель гендиректора "Рольфа" Светлана Виноградова.

"Рольф" – автодилерский холдинг с портфелем более чем из 30 брендов. Сеть компании насчитывает 20 дилерских центров и 78 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге, а также недавно открытый по франшизе центр в Краснодаре. Обновленная стратегия компании предполагает расширение присутствия в регионах РФ. За 2023 год дилер реализовал около 131 тыс. автомобилей (+31,4%), в том числе 28,7 тыс. новых (+13%) и 102,3 тыс. с пробегом (+37,8%), став самым крупным игроком своего сектора по обороту - годовая выручка составила 324 млрд руб. (+40%).

Активы "Рольфа" по указу президента Владимира Путина в конце 2023 года были переданы во временное управление Росимуществу. За несколько лет до этого, в 2019 году, под уголовное преследование подпали топ-менеджеры дилера, в том числе основатель бизнеса Сергей Петров, который уже тогда покинул РФ, переехав в Австрию.

После публикации в конце 2023 года президентского указа Генпрокуратура РФ подала в петербургский суд иск об обращении дилера в госсобственность. Заявление было удовлетворено. Основанием для этого, как отметил суд в своем решении, стало то, что Петров руководил компанией, параллельно будучи депутатом Госдумы РФ, куда он избирался в 2007-2016 годах.

Весной 2024 года "Рольф" возглавил Антонов, бизнес-партнер Кремлева. В начале сентября дилер опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что владельцем холдинга стал Кремлев, который как "новый стратегический инвестор позволит компании сохранить свою уникальную корпоративную культуру и расширить спектр деятельности компании, фокусируясь на повышении эффективности и привлечении новых партнеров и клиентов". Вслед за этим - после выкупа "Рольфа" у Росимущества новым владельцем - новый президентский указ вывел дилера из госсобственности.

Согласно последней опубликованной дилером отчетности, выкуп "Рольфа" у Росимущества обошелся новому владельцу в 34,8 млрд руб.

Головной компанией автодилера сейчас является АО "ПромАгроЛогистика" (ПАЛ), которое владеет группой через АО "Автомобильные технологии". На это АО в августе 2024 года у Росимущества и выкупались компании дилера: АО "Рольф", ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", и ООО "Рольф Тех".

Рольф
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