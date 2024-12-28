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Цены на нефть существенно выросли, Brent подорожала до $74,2 за баррель

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок существенно выросли в пятницу на данных о более значительном, чем ожидалось, уменьшении запасов нефти в США на прошлой неделе.

Кроме того, поддержку рынку продолжает оказывать напряженная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке.

Инвесторы обеспокоены возможными перебоями в поставках нефти через Красное море, отмечает глава отдела стратегий на сырьевых рынках TD Bank Барт Мелек. "Сейчас рынок движется на геополитике", - приводит его слова издание MarketWatch.

Котировки февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу выросли на $0,91 (на 1,2%) - до $74,17 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась на $0,98 (на 1,4%) и достигла $70,6 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 20 декабря, уменьшились на 4,237 млн баррелей - до 416,78 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Резервы бензина выросли на 1,63 млн баррелей, в то время как дистиллятов - уменьшились на 1,694 млн баррелей.

Аналитики, по данным Trading Economics, прогнозировали сокращение запасов всех видов топлива: нефти - на 2 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 0,7 млн баррелей.

Опрошенные The Wall Street Journal эксперты предполагали уменьшение запасов нефти на 1,1 млн баррелей.

Brent ICE Futures NYMEX WTI
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