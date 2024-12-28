Продажи нефтепродуктов на СПбМТСБ в 2024 году выросли на 20%

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Объемы реализации нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам 2024 года составили 37,19 млн тонн, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 20%, сообщила площадка.

Оборот в денежном выражении вырос на 33,2% - до 2,154 трлн рублей.

Бензинов продано 10,91 млн тонн - рост на 12,1%. Продажи Аи-92 составили 6,47 млн тонн (рост на 7,6%), Аи-95 - 4,35 млн тонн (рост на 19,8%).

Дизельного топлива реализовано 18,81 млн тонн, что на 27,5% больше, чем в 2023 году. Из них 10,95 млн тонн - летнего ДТ (рост на 40,6%), зимнего - 3,53 млн тонн (рост на 5,7%), межсезонного - 2,91 млн тонн, арктического - 1,42 млн тонн (рост по каждому из типов на 19,3%).

Продажи авиакеросина составили 1,75 млн тонн, топочного мазута - почти 2 млн тонн (рост по обоим видам нефтепродуктов на 6,3%), сжиженных углеводородных газов - 2,8 млн тонн (увеличение на 16,6%).

Как сообщалось, по итогам 2023 года объем реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ вырос на 6,4%, до рекордных 31 млн тонн. Продажи дизтоплива увеличились на 7,9%, до 14,75 млн тонн, 95-го бензина - на 2,5%, до 3,63 млн тонн, однако снизились объемы реализации 92-го бензина - на 3,7%, до 6,02 млн тонн.