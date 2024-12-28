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ЦБ повысил оценку внешнего долга РФ на 1 октября до $309,1 млрд

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Оценка совокупного внешнего долга РФ по состоянию на 1 октября 2024 года повышена до $309,1 млрд (15% ВВП за последние 12 месяцев), предварительно он оценивался в $293,4 млрд. Это следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

В третьем квартале 2024 года долг уменьшился на $6,0 млрд, или на 1,9%, с $315,2 млрд.

Снижение внешнего долга в третьем квартале 2024 года происходило в основном за счет уменьшения задолженности прочих секторов на $7,2 млрд, или на 3,9%, до $178,2 млрд, преимущественно по привлеченным кредитам и займам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования.

Внешняя задолженность Центрального банка и банков, напротив, выросла на $2,9 млрд, или на 3,0%, до $100,5 млрд.

Обязательства органов госуправления перед нерезидентами сократились за квартал на $1,8 млрд, или на 5,6%, до $30,4 млрд, преимущественно в части вложений нерезидентов в суверенные ценные бумаги.

За первые три квартала 2024 года внешний долг РФ уменьшился на $8,8 млрд, или на 2,8%, с $317,9 млрд на начало года.

ЦБ РФ Банк России
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