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Рост оборота розничной торговли в РФ в ноябре ускорился до 6%

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в ноябре в годовом выражении увеличился на 6%, сообщил Росстат в субботу.

Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 5,2%.

Темпы роста показателя ускорились: в октябре после уточнения данных он вырос на 5,2%.

По итогам января-ноября показатель увеличился на 7,4%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в ноябре стал больше на 5,2% в годовом выражении, в то время как в октябре рост составлял 5,8%.

Оборот непродовольственной розницы поднялся на 6,8% (+4,7% в октябре).

По итогам ноября в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 47,7%, непродовольственных - 52,3% (в ноябре 2023 года - 47,4% и 52,6% соответственно).

В номинальном выражении оборот розничной торговли в ноябре составил 4 трлн 809,3 млрд рублей, за 11 месяцев 2024 года - 49 трлн 914,9 млрд рублей.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом", предполагает, что в 2024 году показатель увеличится на 7%. Обновленный в сентябре официальный прогноз Минэкономразвития рассчитывает на рост оборота розничной торговли на 8,6%.

По итогам 2023 года оборот розничной торговли поднялся на 6,4%

Росстат
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