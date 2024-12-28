Рубль в последний рабочий день года упал в паре с юанем

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в рабочую субботу, рубль упал на закрытии позиций после сильного роста в предыдущие дни и перед праздничной новогодней неделей. Курс юаня в 19:00 составил 13,6735 руб., что на 22,35 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 декабря на 1,1516 рубля, до 101,6797 руб., и увеличил курс евро на 15,06 копейки, до 106,1028 руб.

В последний официальный рабочий день 2024 года, который пришелся на субботу, 28 декабря, Банк России установил официальные курсы иностранных валют к рублю на период с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года. В первый рабочий день нового года, 9 января, регулятор установит курсы, которые будут действовать с 10 января.

Московская биржа будет проводить торги в валютной секции в официальные выходные дни 30 декабря 2024 года, 3 января, 6 и 8 января 2025 года.

"Рубль в декабре был склонен к укреплению после ноябрьского обвала, но все же завершает год недалеко от многомесячных минимумов - в районе 13,38 руб. против юаня, 100,5 руб. против доллара и 106 руб. против евро. Власти РФ предприняли ряд мер, направленных на стабилизацию российской валюты, но в целом продемонстрировали приверженность плавающему курсу и отсутствие желания осуществлять прямые интервенции на рынке, что предупреждает о рисках новых витков ослабления рубля. Важным событием 2024 года для валютного рынка при этом стало введение санкций против Московской биржи, которое привело к остановке биржевых торгов долларом и евро. Санкции против Газпромбанка, в то же время, еще больше ограничили предложение иностранной валюты в РФ и также способствовали обесцениваю рубля, хотя впоследствии ряд стран запросил у США спецразрешения для продолжения оплаты российских энергоресурсов через банк", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Цены на нефть эталонных марок существенно выросли в пятницу на данных о более значительном, чем ожидалось, уменьшении запасов нефти в США на прошлой неделе.

Кроме того, поддержку рынку продолжала оказывать напряженная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке.

Котировки февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу выросли на 1,2% - до $74,17 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась на 1,4% и достигла $70,6 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 20 декабря, уменьшились на 4,237 млн баррелей - до 416,78 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Резервы бензина выросли на 1,63 млн баррелей, в то время как дистиллятов - уменьшились на 1,694 млн баррелей.

Аналитики, по данным Trading Economics, прогнозировали сокращение запасов энергоносителей всех видов: нефти - на 2 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 0,7 млн баррелей.

Опрошенные The Wall Street Journal эксперты предполагали уменьшение запасов нефти на 1,1 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 декабря опустилась на 3 базисных пункта - до 20,47% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц в субботу не изменилась относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 21,31% годовых, версия на три месяца увеличилась на 2 базисных пункта, до 20,59% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в субботу составила 19,59% годовых.