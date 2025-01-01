"Транснефть" существенно повышает тарифы длительного хранения нефтепродуктов

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - "Транснефть" с 1 января 2025 года значительно повышает тарифы на длительное хранение нефтепродуктов.

Как сообщается сайте трубопроводной монополии, тариф за хранение тонны нефтепродуктов с 31-х по 40-е сутки будет установлен в пятикратном размере от тарифа, действующего в первые 30 дней. С 41-го дня тариф будет установлен в десятикратном размере.

Действовавшая форма договора по хранению и наливу нефтепродуктов содержала единое значение стоимости услуг вне зависимости от срока.

В конце июля 2024 года по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака министерству энергетики совместно с "Транснефтью" и заинтересованными нефтяными компаниями было поручено принять меры по обеспечению ритмичного и бесперебойного вывоза дизельного топлива с нефтебаз, технологически связанных с трубопроводной системой транспортной монополии.