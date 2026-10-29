Поиск

Путин отметил интерес компаний РФ к переносу производств в Африку на фоне санкций

Путин отметил интерес компаний РФ к переносу производств в Африку на фоне санкций
Владимир Путин
Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российский бизнес в условиях внешнего давления мог бы разместить часть производственных мощностей в африканских странах, при этом важно обеспечить защиту инвестиций, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы обозначили приоритеты: инвестиции, инфраструктура, сельское хозяйство, энергетика, образование, доступ к рынкам. Знаете, ничего неожиданного не скажу, но это полностью соответствует интересам России, особенно в условиях сегодняшнего дня, когда к российской экономике, к российским предприятиям применяются многочисленные санкции", - сказал Путин, комментируя выступления участников пленарного заседания форума "Россия - Африка", проходящего в Москве.

"Наши компании просто заинтересованы в переносе определённых производств в африканские страны. Взаимный интерес. Важно только, чтобы эти решения с вашей стороны были всегда суверенными, вложения - надёжными и защищёнными, и чтобы это работало вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры", - заявил президент. По его словам, инвестиционный потенциал у российских компаний "достаточно высокий", и "здесь есть над чем поработать".

Владимир Путин Африка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В "ДОМ.РФ" сообщили, что долг "Самолёта" перед компаний составляет 80 млрд руб.

 В "ДОМ.РФ" сообщили, что долг "Самолёта" перед компаний составляет 80 млрд руб.

Прибыль российских страховщиков за 9 месяцев снизилась вдвое

Путин отметил интерес компаний РФ к переносу производств в Африку на фоне санкций

 Путин отметил интерес компаний РФ к переносу производств в Африку на фоне санкций

Volkswagen в III квартале увеличил операционный убыток в 4,5 раза

 Volkswagen в III квартале увеличил операционный убыток в 4,5 раза

Китайский юань опустился до 12 рублей впервые с 5 августа

"Яндекс" отозвал прогнозы по финпоказателям на 2026 г. после атак на дата-центры

 "Яндекс" отозвал прогнозы по финпоказателям на 2026 г. после атак на дата-центры

Нефть Brent подешевела до $114,02 за баррель

ВБ ждет роста цен на энергоносители на 32% в 2026 г. и спада на 12% в 2027 г.

Сбер получил 6 тыс. заявок селлеров на реструктуризацию кредитов на 21 млрд руб.

 Сбер получил 6 тыс. заявок селлеров на реструктуризацию кредитов на 21 млрд руб.

Выпуск легковых машин в РФ в сентябре оказался рекордным с февраля 2022 г.
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3995 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12640 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 124 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов