Путин отметил интерес компаний РФ к переносу производств в Африку на фоне санкций

Владимир Путин Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российский бизнес в условиях внешнего давления мог бы разместить часть производственных мощностей в африканских странах, при этом важно обеспечить защиту инвестиций, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы обозначили приоритеты: инвестиции, инфраструктура, сельское хозяйство, энергетика, образование, доступ к рынкам. Знаете, ничего неожиданного не скажу, но это полностью соответствует интересам России, особенно в условиях сегодняшнего дня, когда к российской экономике, к российским предприятиям применяются многочисленные санкции", - сказал Путин, комментируя выступления участников пленарного заседания форума "Россия - Африка", проходящего в Москве.

"Наши компании просто заинтересованы в переносе определённых производств в африканские страны. Взаимный интерес. Важно только, чтобы эти решения с вашей стороны были всегда суверенными, вложения - надёжными и защищёнными, и чтобы это работало вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры", - заявил президент. По его словам, инвестиционный потенциал у российских компаний "достаточно высокий", и "здесь есть над чем поработать".