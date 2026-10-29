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Силуанов сказал, что индексация в ЖКХ отражается и на расходах бюджета

Силуанов сказал, что индексация в ЖКХ отражается и на расходах бюджета
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Тарифы ЖКХ сказываются на уровне инфляции и, как следствие, отражаются и на расходах бюджетной системы, требуется предметное обсуждение этого вопроса, заявил в Госдуме вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, представляя проект трехлетнего федерального бюджета.

"Очень важное было обсуждение (в стенах Госдумы - ИФ) тарифов в ЖКХ. Хочу сказать, что тарифы прямым образом влияют на инфляцию. Если говорить применительно к бюджету, 1 п.п. инфляции с учетом индексации всей, которая предусмотрена нашим законодательством, - по всей бюджетной системе это порядка 400 млрд рублей дополнительных расходных обязательств", - сказал он.

Еще один эффект - косвенный, так как из-за высокого уровня инфляции, одной из причин которой является повышенная индексация тарифов в ЖКХ, Банк России не снижает ключевую ставку.

"Я уже не говорю, что 1 п.п. ключевой ставки, от которой тоже много зависят процентные расходы, дает 300-350 млрд рублей", - отметил Силуанов. Чем ниже будут тарифы, тем ниже будет инфляция, и соответственно, расходы по бюджетной системе будут "более компактными, более целенаправленными", добавил глава Минфина.

"Это очень важный вопрос, поддерживаю то, что нужно предметно обсуждать его", - подчеркнул министр.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что разброс уровня тарифов ЖКХ в регионах нуждается в оценке депутатов. "Коллеги, решение в части тарифов - региональное. Что касается федерального решения, оно принято правительством, подчеркиваю, правительством, и рост тарифов в течение года должен в этой части быть не выше 11,8%", - отмечал он.

По его словам, "тот, кто увеличивает тарифы в регионах, поднимая их выше, должен обосновать это решение". "Мы наделили ФАС полномочиями по снижению тарифов. И вот у нас будет региональная неделя, обязательно надо посмотреть в разрезе каждого региона, почему в одном регионе они уложились в эти 11% и не повысили, а почему в другом регионе - это 22%", - сказал Володин.

Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги в России с 1 октября в среднем по стране проиндексирован на 9,9%. Фактическая величина индексации варьируется в зависимости от региона и, согласно распоряжению правительства от 25 ноября 2025 года, составляет от 8% в Хакасии и на Чукотке до 22% в Ставропольском крае.

Размер индексации коммунальных тарифов с 1 октября превысил прогноз ЦБ, говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Хроника 03 июня 2024 года – 29 октября 2026 года Бюджет РФ
Антон Силуанов Банк России Вячеслав Володин ЖКХ Минфин ФАС
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