Минфин посчитал нецелесообразным убирать регрессию страховых взносов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Отказываться от регрессивной шкалы страховых взносов, устанавливая для всех ставку в 30%, нецелесообразно, так как это будет слишком существенным увеличением налоговой нагрузки для бизнеса, заявил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

В ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы на пленарном заседании Госдумы депутат фракции "Справедливая Россия" Андрей Кузнецов спросил, не пришла ли пора сделать плоскую шкалу страховых взносов, "чтобы и бедные, и богатые платили одинаково - 30%".

Основной тариф страховых взносов носит регрессивный характер – всё, что выше предельной величины базы (в 2026 году на каждого сотрудника нарастающим итогом с начала года 2,979 млн рублей, в 2027 году будет 3,311 млн рублей), облагается по ставке 15,1%, в пределах базы - 30%.

"Если вы предлагаете увеличивать ещё шкалу, точнее, регрессию исправить по страховым взносам, это достаточно чувствительно для экономики, чувствительно для предприятий. И у нас сегодня 30%-е взносы на социальное страхование – достаточно чувствительная ставка. Поэтому, если мы будем дальше повышать за пределы 3,311 млн рублей, то на самом деле для предприятий, для бизнеса будет дополнительный объём по налогообложению", - сказал министр.

"Поэтому мы не планируем предусматривать увеличение налогообложения в этой части", - сообщил Силуанов.